Турецкая армия начала осаду сирийского города Африн

В Сирии армия Турции начала осаду города Африн в рамках операции "Оливковая ветвь". Также войска окружили пригород.

Об этом заявили в Генштабе ВС Турции, передает агенство "Анадолу".

В Африне был также установлен контроль турецких военных над стратегически важными регионами для последующих операций.

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"С начала операции в Африне нейтрализованы 3393 террориста. Турция продолжит делать все возможное для того, чтобы мирное население не пострадало в ходе операции. ВС Турции продолжают проводить наземные и воздушные операции", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований, которых Анкара считает террористами.

Турецкие власти также убеждены, что курдские формирования в Сирии несут угрозу национальной безопасности их страны.

Ранее руководство Антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ во главе с США заявило о создании "сил охраны границы" Сирии на основе курдских формирований, что также вызвало резкое неприятие со стороны Анкары.