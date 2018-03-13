Украина готова способствовать расследованию дела Скрипаля, - Климкин

Украина готова предоставить помощь в расследовании попытки отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.
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"Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хуссейна, которые также использовали химическое оружие. Мы солидарны с нашими союзниками и готовы работать вместе с ними", - написал глава МИД.
Сліди отруєння у Великій Британії ведуть в Росію. Якщо це буде доведено, то Росія в одній компанії з Північною Кореєю, Сирією та Іраком Саддама Хуссейна, що також використовували хімічну зброю. Ми солідарні з нашими союзниками і готові працювати разом з ними.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 марта 2018 г.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания и экстренно госпитализированы после отравления неизвестным веществом в торговом центре в британском Солсбери.
Полиция эвакуировала из предосторожности торговый центр и ресторан Zizzi, где могли обедать Скрипаль с дочерью. Состояние пострадавших остается критическим.
Позднее правоохранители выяснили, что Скрипаля пытались убить нервно-паралитическим газом.