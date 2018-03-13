В секторе Газа подорвали кортеж премьер-министра

В секторе Газа подорвался кортеж премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдалла, а также главы палестинской разведки Маджида Фараджа.
Из-за взрыва пострадали семь человек, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что подрыв авто произошел в то время, когда конвой въехал на территорию Газы.
Премьер-министр Палестинской автономии не пострадал и после инцидента продолжил визит, в рамках которого он открывал завод по очистке сточных вод.
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Сообщается также, что политическая сила Палестины ФАТХ возложила ответственность за атаку на группировку ХАМАС.
Тем временем в ХАМАС подтвердили, что в результате взрыва пострадал кортеж премьера, и выступили с осуждением атаки, назвав ее попыткой "нанести ущерб усилиям по достижению единства и примирения".
Напомним, ранее радикальное исламистское движение ХАМАС заявило, что готово передать подконтрольный ему Сектор Газа под юрисдикцию правительства лидера Палестинских территорий.