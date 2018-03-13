Назван самый развитый город в мире

Жители Сингапура экономят 60 часов в год, избегая пробок на дорогах

Самым развитым городом в мире признан Сингапур.

Соответствующие выводы сделала консалтинговая компания Juniper Research в совместном исследовании с Intel, передает "РИА Новости".

Сингапур возглавил рейтинг по всем четырем параметрам: мобильность, здоровье, безопасность и производительность.

Так, в исследовании отмечается, что жители столицы Сингапура могут экономить до 60 часов в год из-за развитой транспортной системы, а сеть видеонаблюдения помогает правоохранительным органам успешно бороться с преступностью.

Авторы исследования утверждают, что после отделения от Малайзии в 1965 году городу-государству удалось совершить рывок в развитии и стать примером для всего мира.

В первую пятерку рейтинга также вошли Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго.

Напомним, в Сингапуре к 2021 году построят уникальный "зеленый" небоскреб.