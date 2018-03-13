Верховная Рада провалила голосование законопроектов о Генеральном бюро расследований

Спикер парламента Парубий несколько раз ставил документы на голосование

Депутаты Верховной Рады во вторник, 13 марта, не проголосовали за изменения в закон "О Государственном бюро расследований" (ГБР).

Ни один из законопроектов (№5395, 6430 и 7450) не набрал необходимые 226 голосов, сообщает "Зеркало недели".

Издание также приводит слова нардепа Мустафы Найема. Он заявил, что внесенный в ВР законопроект предусматривает определение полномочий ГБР в расследовании преступлений, где субъектами совершения выступают глава Национального агенства по предотвращению коррупции (НАПК), его заместители и члены, председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, его заместители и члены, судьи Конституционного суда и прочие.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают предоставить подразделениям ГБР право на самостоятельное снятие информации с телекоммуникационных сетей.

Также предлагается предоставить директору ГБР полномочия по привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников ведомства.

Полномочия по отбору руководителей территориальных органов, руководителей подразделений центрального аппарата, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля центрального аппарата и территориальных органов ГБР депутаты предлагают передать лично директору ГБР.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата.