В Молдове экс-депутата отправили на 14 лет в тюрьму за шпионаж в пользу России

Молдавский суд признал бывшего депутата парламента Юрия Болбочану виновным в госизмене, шпионаже в пользу России и приговорил его к 14 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

"По приговору суда Кишинева бывший депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по статье 337 пункта 1 "Измена Родине", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", - говорится в сообщении.

Приговор не является окончательным, и Болбочану еще может обжаловать его в Апелляционной палате.

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Напомним, Болбочану был арестован 17 марта 2017 года и вскоре истекал срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемому не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он подлежит освобождению.

Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, в период с октября 2016 года по март 2017 года за материальное вознаграждение собирал и передавал в РФ информацию, которая могла использоваться против интересов Молдовы.

Болбочану был депутатом парламента в 2001 - 2005 и в 2010 - 2014 годах.