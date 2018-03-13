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Главная » Мир » В России уже разглядели "украинский след" в отравлении Скрипаля
В России уже разглядели "украинский след" в отравлении Скрипаля
Николай Ковалев / Фото: ukhudshanskiy.livejournal.com
Отравление Скрипаля

В России уже разглядели "украинский след" в отравлении Скрипаля

"Новичок", мол, мог храниться в любой из бывших республик СССР

13.03.18 129
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Экс-глава ФСБ, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Ковалев заявил, что разработанное нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, могло храниться в любой из бывших республик СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с этим Ковалев допустил "украинский след" в резонансном отравлении.

"С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", - заявил он.

Напомним, бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.   

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.  

Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен "по указанию ФСБ".

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

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