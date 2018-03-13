Трамп назвал причину отставки Тиллерсона

Президент США и госсекретарь не сошлись во мнениях по поводу ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона стали расхождения с ним во мнениях по ряду вопросов, в частности по поводу ядерной сделки с Ираном.

Об этом глава Белого дома заявил журналистам незадолго до отъезда на военно-воздушную базу "Эндрюс" во время своей поездки в Калифорнию, сообщает The Associated Press.

Трамп отметил, что "уже давно говорил про это (увольнение, - ред.)" с Тиллерсоном. Окончательное решение было принято после того, как госсекретарь отказался поддержать Трампа в его намерении расторгнуть ядерную сделку с Ираном.

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При этом президент США отметил, что высоко оценивает работу Тиллерсона и уверен, что экс-госсекретарь теперь будет "намного счастливее".

Также Трамп добавил, что он и новый глава американского дипломатического ведомства Марк Момпео имеют "очень, очень похожий мыслительный процесс".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении главы американской дипломатии, госсекретаря Рекса Тиллерсона, и выдвинул на его место руководителя ЦРУ Майка Помпео.