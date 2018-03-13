Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Трамп назвал причину отставки Тиллерсона

Трамп назвал причину отставки Тиллерсона

Трамп назвал причину отставки Тиллерсона
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Президент США и госсекретарь не сошлись во мнениях по поводу ядерной сделки с Ираном

13.03.18 725
000

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона стали расхождения с ним во мнениях по ряду вопросов, в частности по поводу ядерной сделки с Ираном.

Об этом глава Белого дома заявил журналистам незадолго до отъезда на военно-воздушную базу "Эндрюс" во время своей поездки в Калифорнию, сообщает The Associated Press.

Трамп отметил, что "уже давно говорил про это (увольнение, - ред.)" с Тиллерсоном. Окончательное решение было принято после того, как госсекретарь отказался поддержать Трампа в его намерении расторгнуть ядерную сделку с Ираном.

При этом президент США отметил, что высоко оценивает работу Тиллерсона и уверен, что экс-госсекретарь теперь будет "намного счастливее".

Также Трамп добавил, что он и новый глава американского дипломатического ведомства Марк Момпео имеют "очень, очень похожий мыслительный процесс".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении главы американской дипломатии, госсекретаря Рекса Тиллерсона, и выдвинул на его место руководителя ЦРУ Майка Помпео.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк ПомпеоТрамп в 2020-м пойдет к победе под лозунгом Сохраним Америку великой!Адвокаты Трампа готовят сделку со спецпрокурором по "российскому делу", - СМИ
Топ-10
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 12891
  2. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 4902
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8274
  4. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14442
  5. Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС 2277
  6. Рыцари печального образа. Какими были настоящие мужчины и почему их больше нет 1593
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 33841
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2485
  9. Не в корову корм. Кто в реальности сможет воспользоваться новой господдержкой животноводства 2413
  10. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2628
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 14813 / 33841
  2. Донецк может перейти на российский телефонный код 11324 / 15872
  3. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 8035 / 9611
  4. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 7270 / 14299
  5. Киевляне против переименования площади Льва Толстого 4343 / 5816
  6. СБУ провела масштабные обыски по всей Украине 3831 / 4295
  7. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 3829 / 11998
  8. Объявлен конкурс на название железнодорожного экспресса в Борисполь 3548 / 4165
  9. Сенцов готов писать прошение о помиловании 3487 / 3963
  10. Россия вновь пустила поезда через Украину 3481 / 20172
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 101 / 33841
  2. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 20 / 14299
  3. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 13 / 9611
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 12 / 12891
  5. В Брюсселе иногда раздражены, как Рада, правительство и президент перекладывают вину друг на друга, — Ребекка Хармс 11 / 2011
  6. Не грози НБУ. Будут ли вносить должников банков в специальный список 9 / 3008
  7. Киевляне против переименования площади Льва Толстого 9 / 5816
  8. Донецк может перейти на российский телефонный код 9 / 15872
  9. Россия вновь пустила поезда через Украину 8 / 20172
  10. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 8 / 2220
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.