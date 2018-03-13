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Главная » Мир » Тиллерсон не знает причины своего увольнения

Тиллерсон не знает причины своего увольнения

Тиллерсон не знает причины своего увольнения
Рекс Тиллерсон / Фото: flickr.com/photos/statephotos

Дональд Трамп не разговаривал с ним лично

13.03.18 60
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Рекс Тиллерсон не знает причины своего увольнения с поста Государственного секретаря США.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря Стив Гольдштейн, передает CNN.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп не разговаривал с Тиллерсоном накануне.

Источники в Белом доме заявляют, что Трамп попросил Тиллерсона об отставке в пятницу, 9 марта.

Другие источники американского телеканала сообщают, что Трамп уже несколько месяцев хотел, чтобы госсекретарем стал Майк Помпео, который до сих пор занимал должность руководителя ЦРУ.

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, уволил Рекса Тиллерсона с должности Государственного секретаря. Вместо него он назначил госсекретарем главу ЦРУ Майка Помпео.

Позднее Трамп объяснил, что причиной отставки Тиллерсона стали расхождения с ним во мнениях по ряду вопросов, в частности по поводу ядерной сделки с Ираном.

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