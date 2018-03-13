Биологи научились определять пол и возраст воронов по голосу

Биологи под руководством Томаса Буньяра из Венского университета проанализировали 418 записей голосов обыкновенных воронов и выделили акустические характеристики, которые позволяют определить пол и возраст особи. Эти характеристики позволяют птицам идентифицировать друг друга на расстоянии. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Biology,.

Помимо брачного пения птицы также используют вокальную коммуникацию для обозначения своего местоположения: это помогает особям из одной социальной группы идентифицировать друг друга (и самих себя). Для того, чтобы распознать сородича максимально эффективно, птица должна встречаться с ним регулярно. Отдельных незнакомых представителей своего вида распознать по голосу птицы не могут; тем не менее, акустические характеристики вокальных сигналов могут помочь классифицировать их более широко — например, по полу.

Авторы новой работы смогли выделить такие характеристики для воронов. Для этого ученые в течение года записывали голоса птиц в их естественной среде обитания, а также снимали их на видео. Сто особей были помечены специальными бирками: для них была собрана информация о поле и возрастной группе. Проанализировав аудио- и видеоматериалы, ученые выделили 418 отдельных вороньих сигналов и совместили их с информацией о поле и возрасте изученных особей.

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Ученые успешно классифицировали обладателей голосов по полу и трем возрастным группам: молодые (до года), полувзрослые (от года до трех) и взрослые (старше трех лет) особи. Карканье классифицировали с помощью трех основных параметров: частота, амплитуда и длина сигнала.

По мнению ученых, индивидуальные акустические характеристики вороньего карканья помогают птицам распознать незнакомых им индивидов. Получив информацию о возрастной группе и поле особи, птица может выбрать эффективную тактику для процесса принятия решений: например, поиска укрытия или дальнейшего исследования территории.

Акустические характеристики птичьих голосов могут варьироваться не только в зависимости от их фенотипических различий: по-разному петь могут, например, птицы одного вида, живущие на разных территориях. Такие различия в вокальной коммуникации могут помещать эффективному воспроизводству внутри вида, именно поэтому в прошлом году биологи предложили использовать пение в качестве параметра для разделения видов птиц.