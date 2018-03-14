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Главная » Мир » Видео Стивен Хокинг: Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной

Видео Стивен Хокинг: Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной

<span class="label red">Видео</span> Стивен Хокинг: Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной
Фото: neinvalid.ru

Памяти великого ученого и необыкновенного человека

14.03.18 514
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Английский физик-теоретик и популяризатор науки, профессор Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.

В заявлении дети профессора Хокинга Люси, Роберт и Тим сказали: "Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество, упорство и блестящий юмор вдохновили людей во всем мире", сообщает издание The Daily Mail, на которое ссылаются мировые СМИ.

Приоритетными научными сферами Стивена Хокинга были теоретическая физика и космология. Хокинг занимался изучением черных дыр: он применил термодинамику к их описанию, а также в 1975 году разработал теорию о том, что черные дыры "испаряются" за счет явления, которое назвали "излучение Хокинга".

Он активно занимался популяризацией науки и гражданским активизмом. Его книги "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" стали бестселлерами. 

С 1960-х годов у Хокинга начался развиваться боковой амиотрофический склероз, который привел к параличу — с конца 1960-х ученый передвигался только на коляске. После воспаления легких в 1985 году он утратил способность говорить и общался с помощью голосового синтезатора. К концу жизни физик был способен двигать только мимической мышцей щеки, которой он с помощью датчика управлял компьютером.

Он говорит

«Бог не только играет в кости, он иногда бросает их туда, где их невозможно увидеть»

«Помните, что смотреть нужно на звёзды, а не под ноги»

«Человечество на каком-то этапе прекратит существование»

«Одним из результатов моей болезни является полная перемена воззрений: зная, что можешь рано умереть, понимаешь: жизнь стоит того, чтобы её прожить, и есть множество вещей, которые надо сделать»

«Нам достаточно посмотреть на самих себя, чтобы увидеть, как нечто разумное может превратиться в то, с чем мы бы не хотели столкнуться»

«Моя настоящая мечта — написать такую книгу, которая будет продаваться в ларьках в аэропорту. Но для этого, похоже, издателю придётся поместить на обложку голую женщину»

«Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной»

«Моя мать говорила, что у меня сильное чувство чуда. Она видела, что меня с детства тянуло к звёздам»

«Кто-то однажды сказал: учёные и проститутки берут деньги за то, что им самим доставляет удовольствие»

«Мозг – это компьютер, который прекратит работать, когда его детали сломаются. Не существует рая для сломанных компьютеров. Рай — сказка, которая годится для людей, испытывающих страх перед темнотой». 

Восковая фигура Хокинга в Музее мадам Тюссо стоит рядом с Ньютоном и Эйнштейном.

 

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