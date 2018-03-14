Тиллерсон в своей прощальной речи упомянул тревожную Росию

Уволенный с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи заявил о необходимости дипломатического сотрудничества Вашингтона с партнерами.
Он добавил, что у США впереди еще много работы, чтобы ответить на "тревожное поведение и действия" России, сообщает DW.
"Сила лидерства США начинается с дипломатии. Ничто не представляется возможным без партнеров и союзников", - сказал Тиллерсон.
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Кроме того, по его словам, усилия США в давлении на Северную Корею сработали лучше, чем ожидалось.
Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку.
Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео.