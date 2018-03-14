Агрессия со стороны России является угрозой для всех стран, - Лондон

Посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт попросил Анкару проявить солидарность с королевством в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Когда я говорю о солидарности, то имею в виду чувство взаимного понимания и осознания важности предпринятой попытки покушения на убийство в Великобритании. Если правительство Турции желает сделать какое-либо публичное заявление или поддержать действия, осуждающие это в НАТО или на любой другой площадке, например, в ООН, то, конечно, мы бы такой шаг очень приветствовали", - приводит издание слова дипломата.

Чилкотт также указал на то, что работающим в странах НАТО и других европейских государствах послам было направлено указание довести до руководства этих стран позицию Великобритании, а также проинформировать о том, что Лондон к этой ситуации относится очень серьезно. "Агрессия со стороны России является угрозой не только для Великобритании, но и для других стран", - утверждает он.

Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому. Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.