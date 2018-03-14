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Главная » Мир » Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США
Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США
Фото: wikipedia.org

Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США

Есть осторожная надежда на то, что экс-глава ЦРУ будет более жестким в отношении РФ, чем его предшественник

Милан Лелич - 14.03.18 14108
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13 марта президент США Дональд Трамп уволил с поста Госсекретаря Рекса Тиллерсона. Хотя топовые американские СМИ давно говорили о грядущей отставке главы американского внешнеполитического ведомства, случилась она во многом неожиданно, Тиллерсону даже пришлось срочно прервать поездку по странам Африки и вернуться в Вашингтон.

Среди главных причин ухода Тиллерсона чаще всего называют психологическую несовместимость со своим шефом – несколько месяцев назад госсекретарь якобы назвал президента "придурком", а тот в ответ полушуточно предложил подчиненному померяться уровнем IQ. Но главное — их отличия во взглядах на внешнюю политику США, в частности, в отношении Северной Кореи.

Новым главой Госдепа стал теперь уже экс-глава ЦРУ Майк Помпео. В отличие от бизнесмена Тиллерсона, он – кадровый военный. С успехом закончил военную академию в Вест-Пойнте, шесть лет служил в бронетанковых войсках, после получил юридическое образование в Гарварде, занимался бизнесом и стал членом Палаты представителей Конгресса США от Канзаса, входил в комитет по разведке. После победы Трампа на выборах возглавил Центральное разведывательное управление.

Есть основания полагать, что с новым главой Госдепа политика США станет более жесткой в отношении России

На этом посту он отметился рядом жестких антироссийских заявлений, заслужив репутацию классического "ястреба", потому неудивительно, что российские СМИ восприняли кадровую ротацию в Госдепе настороженно, предрекая дальнейшее ужесточение политики в отношении Москвы. В частности, Помпео заявлял, что Россия "десятилетиями пытается подорвать американскую демократию" и "представляет угрозу для Европы". Довольно последовательно Помпео высказывался и в отношении российской агрессии против Украины, публично признавая факт вторжения и оккупации части нашей территории. 

Некоторые опасения в отношении его кандидатуры может внушать разве что недавняя встреча Помпео в Вашингтоне с руководителями российских спецслужб, о которой почти нет открытой информации. Но будущий глава Госдепа заявил, что встречался с россиянами исключительно "ради защиты американцев". В то же время, по информации "Зеркала недели", 8 марта Помпео с тайным визитом посетил прифронтовые территории на Донбассе по приглашению главу СБУ Василия Грицака.

В целом есть основания полагать, что с новым главой Госдепа политика США станет более жесткой в отношении России. Следовательно, Украина сможет рассчитывать на ощутимую помощь. В то же время с увольнением Тиллерсона на нее все сильнее будет влиять лично президент Трамп.

Фокус попросил прокомментировать кадровые перестановки в Госдепе старшего научного сотрудника американского Atlantic Council Андерса Ослунда и экс-посла США в Украине Джона Хербста.

Андерс Ослунд

— Эта ротация ожидалась в течение нескольких месяцев. Основная причина заключалась в том, что Рекс Тиллерсон сталкивался с президентом Трампом по многим вопросам, тогда как Майкл Помпео с Трампом хорошо ладит.

Вопрос в том, почему это произошло именно сейчас, внезапно, что президент даже не предупредил Тиллерсона, а сообщил ему об этом через Твиттер. Возможно, дело в резком заявлении Тиллерсона о санкциях США против России из-за покушения в Англии (на Сергея Скрипаля. — Фокус) которое было последним заявлением Тиллерсона в качестве государственного секретаря.

Единственная тема, по которой фактически соглашались Тиллерсон и Трамп – это Россия и Украина. Помпео исходит из гораздо более жесткой позиции в отношении России и отличного понимания Украины, но он гибко адаптируется к мнению Трампа, поэтому, скорее всего, займет ту же позицию, что и Тиллерсон, хотя изменения в политике относительно РФ могут настать быстрее.

Джон Хербст

— Это обсуждалось давно, нет ясного понимания, почему президент Трамп принял это решение именно сейчас. У Помпео и Тиллерсона очень похожие взгляды на политику в отношении России и Украины. Они оба верят, что США должны предоставлять Украине бОльшую поддержку и вести более сильную политику в отношении кремлевской агрессии и провокаций. Потому эта кадровая перестановка не должна привести к изменениям (в политике США по РФ и Украине — Фокус).

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