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Главного разведчика США могут арестовать в Европе

Главного разведчика США могут арестовать в Европе
Джина Хаспел / Фото: The OSS Society / YouTube

В 2017-м Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил выдать ордер на арест Джины Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме

14.03.18 811
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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден сообщил, что новый директор ЦРУ Джина Хаспел играла важную роль в применении запрещенной тактики пыток над террористами.

"Новый директор ЦРУ Хаспел, которая "пытала некоторых людей", вероятно, не сможет приезжать в ЕС для встреч с другими главами спецслужб без риска быть арестованной благодаря жалобе ECCHR (Европейского центра по конституционным правам и правам человека) в прокуратуру Германии", — написал Сноуден в своем Twitter.

В другой публикации он дал чуть больше деталей, написав: "Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи пыток должны быть уничтожены, чтобы не попасть в Конгресс. Невероятно".

Сноуден также отметил, что Штатам стоит задуматься о том, какие ценности продвигает страна подобными назначениями.

"Действительно ли это те ценности, которые США должны продвигать? ЦРУ могло бы с таким же успехом начать выпуск униформы, украшенной черепами и молниями", — написал он.

По данным The New York Times, на которое ссылаются мировые СМИ,в 2002 году Джина Хаспел наблюдала за пытками двух подозреваемых в терроризме и позже участвовала в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. Поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

Напомним, Фокус разбирался, что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона.

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