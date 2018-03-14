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Главная » Мир » Молчаливая поддержка Москвы. Почему Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона
Молчаливая поддержка Москвы. Почему Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона
Фото: time.com

Молчаливая поддержка Москвы. Почему Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона

13 марта стало известно об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона. The Atlantic разобрался в причинах такого решения президента Трампа

14.03.18 409
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Высокопоставленные представители американской администрации сообщили об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США ещё 9 марта. В этот день госсекретарю позвонил глава отдела Белого дома по вопросам персонала Джон Келли и сказал, что его вскоре заменят, однако сроки не указал. 13 марта в Twitter-аккаунте американского президента Дональда Трампа появилось сообщение о том, что Рекс Тиллерсон уволен. Как говорит сам Тиллерсон, о своём увольнении он узнал, как и все остальные, из этого сообщения. The Atlantic пишет о причинах такого решения Трампа.

Страсти по Скрипалю

Некоторые политологи предполагают, что Трамп решил уволить Тиллерсона из-за его поддержки британского правительства, обвинившего Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет The Atlantic. Однако о грядущей отставке Тиллерсона было известно ещё 9 марта. Трамп, вероятно, не собирался увольнять госсекретаря США в ближайшее время, роль катализатора могло сыграть то, что 12 марта Тиллерсон открыто пошёл против Москвы, поддержав обвинение британцев. В пресс-службе Белого Дома заявили, что выступать с осуждением Кремля смогут лишь после того, как будут представлены факты, доказывающие, что в отравлении виновна Россия.

Своими действиями Трамп выражает сомнение в профессионализме британских спецслужб

О применении Москвой нервно-паралитического отравляющего вещества нового поколения под названием "Новичок" заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Она наверняка оперирует информацией, полученной от британских спецслужб. Но тогда непонятно, почему официальные лица США сомневаются в виновности России, ведь Вашингтон и Лондон свободно обмениваются разведывательными данными. Если бы у правительства США возникли сомнения в достоверности информации британских коллег, тогда был бы сделан тайный запрос в Соединённое Королевство до выступления Мэй.

Сомнения

Своими действиями, считает The Atlantic, Трамп выражает сомнение в профессионализме британских спецслужб. При этом американский президент в очередной раз не хочет ничего предпринимать, как это уже было с проблемой вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Реакция Америки должна была быть незамедлительной, именно в тот день, когда британское правительство высказало подозрение, что в отравлении бывшего агента виновна Москва, подчёркивает The Atlantic.

Однако Великобритания не считает себя обделённой поддержкой США, поскольку большинство в американском правительстве согласно с её оценкой инцидента, случившегося с Сергеем Скрипалём. Один только Трамп молчаливо поддерживает Москву, наказывая увольнениями чиновников, которые не разделяют его мнение.

Стоит отметить, что Дональд Трамп и раньше не спешил демонстрировать поддержку Лондона в критических для Британии ситуациях. 4 июля 2017 года, когда в Лондоне произошёл теракт, Трамп в своём Twitter-аккаунте обвинил британское правительство в том, что оно не называет имена террористов, так как они мусульмане: "Мы должны перестать быть политически корректными, необходимо заботиться о безопасности наших людей". На этот раз Британия назвала заказчика покушения, а Трамп стоит в стороне, налагая вето на любое осуждение России.

12 марта республиканцы заявили в разведывательном комитете Палаты представителей о том, что вскоре они опубликуют данные, подтверждающие влияние Москвы на выборы в США, сообщает The Atlantic. Возможно, после этого Трамп и покажет Америке своё настоящее лицо.

По материалам: The Atlantic
Перевод Даниила Непочатова

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