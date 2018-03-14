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Главная » Мир » В РФ высылку дипломатов из Британии назвали "враждебным шагом"
Отравление Скрипаля

В РФ высылку дипломатов из Британии назвали "враждебным шагом"

В РФ высылку дипломатов из Британии назвали "враждебным шагом"
Фото: vedomosti.ru

Решение Лондона, мол, неприемлемо, необоснованно и недальновидно

14.03.18 238
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Российское посольство в Великобритании назвало решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов неприемлемым, необоснованным и недальновидным шагом. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

"Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.   

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.  

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата, и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.

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