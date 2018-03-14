Британия проигнорирует ЧМ-2018

Такое решение было принято в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля

Министры британского правительства, а также члены королевской семьи проигнорируют чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй во время своего выступления в парламенте.

Такое решение было принято в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, МИД РФ заявил о непричастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ, отказался выполнять требования Лондона и пожаловался на то, что России не предоставили материалы дела.

Тереза Мэй обещала, что если Россия не предоставит объяснений, то британское правительство объявит об ответных мерах.

В среду, 14 марта, Мэй заявила о том, что Британия высылает 23 российских дипломата. Более того, Британия прервала все двусторонние контакты с Россией.

Премьер-министр отметила, что Великобритания также ужесточит досмотр российских частных самолетов.

Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.