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Видео На Ангелу Меркель пытались напасть

<span class="label red">Видео</span> На Ангелу Меркель пытались напасть
Ангела Меркель / Фото: en.hdhod.com

Инцидент произошел на выходе из здания бундестага

14.03.18 567
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Сразу после переизбрания Ангелы Меркель на пост канцлера Германии на нее пытался напасть неизвестный мужчина на улице.

Во врем инцидента он кричал не на немецком языке, сообщает Die Welt.

Правоохранители сразу же задержали мужчину.

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, сегодня в Германии вновь переизбрали Ангелу Меркель на пост канцлера. Кроме нее присягу дадут и новоизбранные министры.

На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования правительства, который длился 171 день.

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