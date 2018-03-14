В американском штате Огайо из-за сильного снегопада в ДТП попал 81 автомобиль.
Инцидент произошел в округе Морроу, сообщает Fох 28.
Как отмечает издание, в масштабном ДТП пострадали несколько человек, их доставили в больницы.
Фото: wkrn.com
Полиция назвала главной причиной происшествия сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.
Фото: wkrn.com
Сообщается, что в результате аварии движение по трассе было заблокировано в течение пяти часов.
Фото: wkrn.com
На месте работали 11 тракторов.
Напомним, в турецкой провинции Чорум пассажирский автобус врезался в грузовик, из-за чего на месте погибли 13 человек.