В МИД РФ ответили Британии: наши меры не заставят себя ждать

В МИД РФ назвали решение властей Великобритании о высылке из страны 23 российских дипломатов "беспрецедентно грубой провокацией" и анонсировали ответные меры. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов", - говорится в сообщении.

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что вместо того, чтобы завершить расследование Британия "сделало выбор в пользу конфронтации с Россией" и "в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию".

"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", - резюмировали в МИД РФ.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата, и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.