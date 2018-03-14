Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

Бывшему политтехнологу Виктора Януковича и экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту в общей сложности грозит 305 лет тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

"Если брать во внимание природу обвинений против ответчика и бесспорный груз доказательств против него, ответчик сталкивается с очень реальной перспективой провести остаток жизни в тюрьме", – отметил федеральный судья Томас Эллис.

Бывшего политтехнолога обвиняют в уклонении от налогов (возможны 8 лет тюрьмы) и 9 случаях финансового мошенничества (каждый по 30 лет максимум, всего 270 лет тюрьмы). Также Манафорт может получить от 15 до 20 лет по обвинениям в пяти случаях незаконных сговоров и нарушениях, связанных с зарубежным лоббизмом.

Напомним, Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США правительства Украины времен беглого экс-президента Януковича. Суд над Манафортом начнется в сентябре.