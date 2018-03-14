Украинцы в 2017 году перечислили из Польши почти 100 млрд гривен

В 2016 году - в полтора раза меньше

В 2017 году работающие в Польше украинцы перечислили домой в полтора раза больше средств. Об этом во время XI форума Европа-Украина в Жешуве заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцький, передает Европейская правда.

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен",- отметил дипломат.

"Конечно, это никакая не благотворительность – это деньги, заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги",- добавил Цихоцький.

Напомним, глава польской Государственной инспекции труда Веслав Лыщек заявил о запуске специальной информационной линии для граждан Украины, работающих в Польше. Он подчеркнул, что в Польше работают более 2,5 миллионов иностранцев, среди которых 800 тысяч не трудоустроены легально. Он подчеркнул, что эта ситуация должна измениться – все работники в Польше должны платить налоги в государственную казну.

По словам Лыщека, украинцы смогут получить юридическую консультацию по поводу легального трудоустройства в Польше. Они смогут узнать, какие условия нужно выполнить, чтобы работать легально. Также им могут посоветовать, как, например, написать жалобу на работодателя.