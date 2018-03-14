Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Новый глава МИД Германии не намерен мириться с российской аннексией Крыма и агрессией на Донбассе

Новый глава МИД Германии не намерен мириться с российской аннексией Крыма и агрессией на Донбассе

Новый глава МИД Германии не намерен мириться с российской аннексией Крыма и агрессией на Донбассе
Фото: flickr.com/photos/eu2017ee

Хайко Маас будет добиваться мирного урегулирования конфликта на востоке Украины

14.03.18 112
000

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, как и его предшественник Зигмар Габриэль, продолжит добиваться урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил вскоре после своего вступления в должность, передает DW.

Он подчеркнул, что не следует "мириться с российской аннексией Крыма, которая является нарушением международного права, и продолжающейся агрессией РФ против Украины".

Также Маас выразил разочарование реакцией России на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, Германия "серьезно относится" к позиции британского правительства и сохранит тесный контакт с Лондоном по этому вопросу.

Напомним, в Германии 14 марта Ангелу Меркель переизбрали на должность канцлера на четвертый срок. В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Собчак расплакалась на теледебатахВ МИД РФ ответили Британии: наши меры не заставят себя ждатьВ зоне АТО сегодня не стреляли
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 38055
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8592
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14765
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13618
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 2791
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16208
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30026
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52401
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10737
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4112
  1. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 13214 / 17630
  2. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 9962 / 11321
  3. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 7693 / 38055
  4. Разрывы в зарплатах украинцев растут 3675 / 4168
  5. Сенцов готов писать прошение о помиловании 3545 / 4018
  6. Скрипаль и его дочь обречены на мучения, - разработчик газа 3468 / 5196
  7. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 3384 / 3771
  8. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 3118 / 3629
  9. В Украине изменились правила установления инвалидности 3034 / 3415
  10. В Сети появилось новое видео перехвата НЛО американским истребителем 2622 / 3312
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 61 / 38055
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 37 / 17630
  3. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 16 / 3771
  4. На Землю обрушится мощная магнитная буря 16 / 8478
  5. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 16 / 3922
  6. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 14 / 11321
  7. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13 / 13618
  8. В Украине монетизируют льготы на проезд 13 / 2996
  9. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 13 / 17497
  10. Минздрав отменил медкарты для поступления в школы и детсады 11 / 1145
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.