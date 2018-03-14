Новый глава МИД Германии не намерен мириться с российской аннексией Крыма и агрессией на Донбассе

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, как и его предшественник Зигмар Габриэль, продолжит добиваться урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил вскоре после своего вступления в должность, передает DW.

Он подчеркнул, что не следует "мириться с российской аннексией Крыма, которая является нарушением международного права, и продолжающейся агрессией РФ против Украины".

Также Маас выразил разочарование реакцией России на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, Германия "серьезно относится" к позиции британского правительства и сохранит тесный контакт с Лондоном по этому вопросу.

Напомним, в Германии 14 марта Ангелу Меркель переизбрали на должность канцлера на четвертый срок. В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).