Отравление Скрипаля должно разбудить Запад, - Климкин

Мировое сообщество должно отреагировать на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии таким способом, чтобы РФ почувствовала последствия своих действий. Об этом говорится в заявлении главы МИД Павла Климкина, опубликованном на сайте ведомства.

"Этот случай свидетельствует о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и ближнего союзника Украины", - отметил министр.

Он добавил, что последние события показали, что для Кремля нет таких границ, которых он бы не переступил.

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок (отравление Скрипаля, - ред.), который должен был бы разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким способом, какой бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - заявил Климкин.

В частности, министр призвал бойкотировать Чемпионат мира по футболу,.

"Свободный мир должен занять очень жесткую позицию и действовать в очень решительный способ, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", - подытожить.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата, и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.