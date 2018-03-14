США в Совбезе ООН: Россия несет ответственность за отравление Скрипаля

В РФ на "явку с повинной" не согласны

На экстренном заседании Совета безопасности ООН постпред США в организации Никки Хейли заявила, что РФ ответственна за отравление бывшего российского разведчика Сергей Скрипаля в Британии. Об этом сообщает Голос Америки.

"США верят, что Россия несет ответственность за нападение на 2-х человек в Великобритании с использованием боевого ядовитого вещества", - подчеркнула она.

Также Хейли призвала Россию сотрудничать со следствием, которое проводит Великобритания, и предоставить информацию о своей программе химического оружия.

В свою очередь постпред РФ Василий Небензя снова опроверг все обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля и заявил, что Москва не позволит Лондону разговаривать с собой языком ультиматумов.

"От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - заявил он.

При этом Небензя добавил, что Великобритания сама располагает химической формулой нервнопаралитического вещества "Новичок", которым отравили экс-разведчика.

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов и по настоящее время проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания", - отметил постпред РФ.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата, и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.