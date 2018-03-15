Лондон заблокировал в ООН заявление России об отравлении Скрипаля

Великобритания заблокировала российский проект заявления Совета безопасности ООН для прессы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил пресс-секретарь российского представительства при ООН Федор Стржижовский, сообщает Интерфакс.

По его словам, "англичане внесли поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

Дипломат также отметил, что в российском проекте содержался призыв ко "всем заинтересованным государствам-членам консультироваться и сотрудничать в расследовании по делу об отравлении Скрипаля в соответствии с их обязательствами по пункту 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия".

Отметим, 14 марта на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия нарушила Устав ООН, совершив покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.

Напомним, Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой. Премьер Тереза Мэй объявила об отмене приглашения министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также она заявила о высылке 23 российских дипломатов, которые подозреваются в разведывательной деятельности.

Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.