Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Лондон заблокировал в ООН заявление России об отравлении Скрипаля
Антироссийский демарш Лондона

Лондон заблокировал в ООН заявление России об отравлении Скрипаля

Лондон заблокировал в ООН заявление России об отравлении Скрипаля
Фото: РИА Новости Украина

Противостояние между странами нарастает

15.03.18 1114
000

Великобритания заблокировала российский проект заявления Совета безопасности ООН для прессы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил пресс-секретарь российского представительства при ООН Федор Стржижовский, сообщает Интерфакс.

По его словам, "англичане внесли поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

Дипломат также отметил, что в российском проекте содержался призыв ко "всем заинтересованным государствам-членам консультироваться и сотрудничать в расследовании по делу об отравлении Скрипаля в соответствии с их обязательствами по пункту 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия".

Отметим, 14 марта на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия нарушила Устав ООН, совершив покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.

Напомним, Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой. Премьер Тереза Мэй объявила об отмене приглашения министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также она заявила о высылке 23 российских дипломатов, которые подозреваются в разведывательной деятельности. 

Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на БританиюЛондон прервал все двусторонние контакты с МосквойЛондон собрался выслать российских дипломатов, - СМИ
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 38670
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8649
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14792
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13743
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 2938
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16230
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30097
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52485
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10765
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4123
  1. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 20355 / 26112
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 16693 / 17959
  3. На Землю обрушится мощная магнитная буря 8496 / 11461
  4. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 3922 / 4227
  5. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 3374 / 5271
  6. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 3169 / 38670
  7. Год пребывания на МКС навсегда изменил ДНК американского астронавта 3032 / 3540
  8. В Украине монетизируют льготы на проезд 2994 / 3179
  9. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 2701 / 7398
  10. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 2697 / 2938
  1. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 37 / 17959
  2. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 32 / 26112
  3. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 25 / 38670
  4. На Землю обрушится мощная магнитная буря 24 / 11461
  5. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 22 / 5271
  6. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 18 / 4227
  7. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 14 / 13743
  8. В Украине монетизируют льготы на проезд 13 / 3179
  9. Эталон интеллекта и оптимизма. 10 жизнеутверждающих цитат Стивена Хокинга 11 / 661
  10. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 10 / 2938
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.