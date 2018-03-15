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Главная » Мир » Крупнейшую европейскую мечеть достраивают в Стамбуле

Крупнейшую европейскую мечеть достраивают в Стамбуле

Крупнейшую европейскую мечеть достраивают в Стамбуле
Фото: islam-today.ru

Религиозный комплекс, входящий в ее состав, носит имя Реджепа Тайипа Эрдогана

15.03.18 303
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В Стамбуле завершается строительство мечети Чамлиджа - крупнейшего мусульманского храма в Европе, который будет видно с любой точки города.

Об этом сообщает Islam - today.

На данный момент строительство завершено уже на 95%.

Открыть свои двери Чамлиджа должна в первые дни священного месяца Рамадан.

В ее состав, который будет называться комплексом Реджепа Тайипа Эрдогана, войдут не только мечеть, но и библиотека, музей, галерея искусств, различные конференц-залы и ателье. В целом в здании и на прилегающей территории смогут одновременно совершать поклонения около 63 тысяч человек.

Напомним, население ФРГ к 2050 году будет на 20% состоять из мусульман. Согласно сценарию "нулевой миграции", к 2050 году примерно 30 млн мусульман составят около 7,4% населения ЕС.

 

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