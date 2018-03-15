Реформа Евросоюза: Германия "быстро" рассмотрит предложения Франции

Новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас прибыл в Париж "через считанные часы после вступления в должность"

Новое правительство Германии намерено "очень интенсивно и быстро" рассмотреть предложения президента Франции Эммануэля Макрона о реформировании Евросоюза.

Об этом во время визита в Париж заявил новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

Маас подчеркнул, что прибыл во французскую столицу через считанные часы после вступления в должность главы МИД Германии, чтобы пожать, наконец, протянутую с предложениями об обновлении Европы руку Макрона".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь тоже указал на "особую необходимость" согласованных действий Берлина и Парижа с целого ряда тем.

Кроме вопроса реформы ЕС он вспомнил также Brexit, кризиса в Сирии и на востоке Украины.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не представят свой план реформирования еврозоны на саммите ЕС в марте, как ожидалось.

Напомним, Еврокомиссия предложила дорожную карту для углубления экономического и валютного союза, в том числе конкретные шаги, которые необходимо принять в течение следующих 18 месяцев. Предлагается, в частности, создание Европейского валютного фонда и более согласованной финансовой политики с государствами-членами ЕС.