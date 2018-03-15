Смерть соратника Березовского подозрительна, - СМИ

По словам друзей, Глушков не проявлял признаков депрессии в последние месяцы и был "в идеальном настроении"

Друзья бывшего замгендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, которого нашли в Лондоне мертвым, считают его смерть подозрительной.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

По словам друзей, Глушков не проявлял признаков депрессии в последние месяцы и был "в идеальном настроении" до того, как его нашли мертвым в собственном доме.

По словам друга, который отказался быть называнным, Глушков собирался защищаться в суде по иску "Аэрофлота", он готовился к этому месяцы. Но не смог присутствовать на слушании в понедельник утром, поскольку был найден мертвым.

"Он очень хотел победить. Он готовился к этому в течение нескольких месяцев", - сказал друг.

Подозрительной считает смерть Глушкова и его знакомый Алекс Голдфарб.

"Я думаю, что это довольно ясно, что это не случайность или болезнь. Это либо самоубийство, либо удушение, как у Бориса (Березовского)", - сказал Голдфарб.

Он также добавил, что российские шпионские агентства с 1990-х годов недовольны Глушковым, после того, как он помешал им использовать "Аэрофлот" для отмывания денег и специальных операций.

"Была история. Они считали его врагом. У них длинная память", - сказал Голдфарб.

Напомним, 13 марта стало известно, что российского бизнесмена Николая Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне. В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ" Березовского. В 1999 году, когда Березовский бежал в Великобританию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году. В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $123 млн в компании "Аэрофлот".