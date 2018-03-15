Загадки вселенной. Как Стивен Хокинг научил человечество смотреть на звезды

Как английский физик-теоретик доказал, что жизнь стоит того, чтобы её прожить

Стивен Хокинг умер. На протяжении последних десятилетий он изучал Вселенную, пытаясь ответить на фундаментальный вопрос: почему она существует. Будучи физиком-теоретиком и астрофизиком, Хокинг выдвигал различные, порой невероятные предположения. Зачастую его теоретические выкладки подтверждались.

Некоторые из его научных гипотез человечеству ещё предстоит подтвердить или опровергнуть. Одна из них — излучение Хокинга. Это процесс излучения чёрными дырами фотонов. Учёным понадобятся десятилетия, чтобы завершить начатые им исследования. А это значит, что Стивен Хокинг жив.

Когда законы физики не работают

Он родился в Оксфорде 8 января 1942 года, ровно через 300 лет после смерти Галилео Галилея. А умер 14 марта 2018 года — в день рождения Эйнштейна, а также в день числа Пи, который неофициально празднуют математики. Умер тихо, ночью в своём доме в Кембридже, от болезни, с которой жил долгие годы.

"Я не боюсь смерти, но и не спешу её приближать", — говорил физик в одном из интервью. В 21 год ему поставили страшный диагноз: боковой амиотрофический склероз. Эта редкая болезнь поражает двигательные нейроны головного и спинного мозга, и тело отказывается слушаться. Ноги и руки начинают "заплетаться", потом и вовсе не двигаются. А когда дегенерация доходит до дыхательных путей, человек умирает.

Врачи давали Хокингу два года жизни. Но он сумел прожить полвека — в инвалидном кресле. После перенесённой в 1985 году пневмонии лишился голоса. С тех пор общался с миром с помощью компьютерного синтезатора. И всё это время совершал открытия.

Физиком он стал поневоле. Хокинг хотел заниматься математикой. А его отец настаивал на том, чтобы сын осваивал более практичную профессию — медицину. Но Хокинг всё же выбрал точные науки. В колледже при Оксфорде математики не было, и он начал изучать физику. Учился молодой Стивен Хокинг хорошо, хотя гениальных способностей в процессе учёбы не проявлял.

Всё изменилось после того, как ему поставили диагноз. "Над моим будущим сгустились тучи. Несмотря на это, я неожиданно начал наслаждаться жизнью "здесь и сейчас", как никогда ранее. Добился большого прогресса в исследованиях", — вспоминал учёный.

Хокинг не проводил экспериментов и не летал в космос, чтобы понять законы Вселенной. Он осмыслял её через математические формулы и физические теории

Хокинг начал работать в Оксфорде в 1962 году. Какое-то время был единственным учёным на весь университет, кто на тот момент изучал астрофизику. Всё внимание уделял свойствам Вселенной и законам, которые ею управляют. Хокинг не проводил экспериментов и не летал в космос, чтобы понять эти законы. Он осмыслял Вселенную через математические формулы и физические теории. Его первый успех в научном сообществе — статья о теореме сингулярности, написанная вместе с математиком Роджером Пенроузом.

Согласно представлениям учёных, сингулярность — это сфера чёрных дыр, в которой пространство и время бесконечны, а законы физики не работают. Частицы материи могут попадать в эту область, но не преодолевают её, потому что для этого нужна скорость выше скорости света. Чёрные дыры и их свойства учёные вычисляли и до Хокинга, применяя эйнштейновскую теорию относительности к астрофизике. А вот Хокинг и Пенроуз с помощью математических вычислений предположили, что сингулярность была и в начале времён и что с неё начался Большой взрыв.

Стивен Хокинг пошёл дальше и предположил, что малые чёрные дыры всё же излучают разные частицы, и это сигнал того, что они схлопываются, или взрываются. Чтобы доказать это, он воспользовался квантовой физикой, наукой о мельчайших частицах материи. Предположение Хокинга стало сенсацией. В то же время его теорию оспаривали, так как исследования не подтверждали такого поведения чёрных дыр. Да и вообще считалось, что законы квантовой физики нельзя применять к таким гигантским объек­там. Более того, в 1970-е никто ещё чёрных дыр не видел — мощностей телескопов не хватало.

Но в 2011 году обсерватория Chandra при NASA смогла распознать рождение чёрной дыры Cygnus X-1 в Млечном пути и рассчитать её точный вес и расстояние от Земли — 6070 световых лет. Без споров теоретиков этого не случилось бы.

Благодаря своим изысканиям Стивен Хокинг стал одним из самых авторитетных учёных мира — ему дали 13 почётных степеней в разных университетах и приглашали читать там курсы лекций. 30 лет он занимал одну из престижнейших в мире науки должностей — Лукасовского профессора математики в Кембриджском университете. Эта должность была учреждена в 1664 году. В своё время её занимали Исаак Ньютон и Поль Дирак (один из авторов квантовой теории).

Выйти из паралича

Математик Роджер Пенроуз, многолетний партнёр Хокинга по исследованиям и публикациям, в своём некрологе написал, что романтический образ учёного, который смотрит на звёзды из инвалидного кресла, — лишь половина правды. Стивен Хокинг был живым человеком — со сложным характером, со своими взлётами и падениями, радостями и мечтами.

Он был женат два раза. У него осталось трое детей и столько же внуков. Когда Хокинг заболел пневмонией, его состояние было настолько тяжёлым, что врачи предлагали подключить его к системе жизнеобеспечения. Его первая жена, Джейн Уайльд, отказалась и тем самым спасла мужа — врачам пришлось делать сложную операцию, которая прошла относительно успешно.

Стивен Хокинг: "Основные представления о Вселенной можно изложить и без помощи математики — так, что они станут понятны даже людям, не получившим научного образования"

Он потерял голос, восстанавливался долго и тяжело, был капризным и отказывался говорить о болезни. Брак распался, и впоследствии Джейн писала о ребячливости и эгоизме супруга. Через четыре года Хокинг женился на своей сиделке Элейн Мэйсон и прожил с ней 11 лет.

Все, кто знал Стивена Хокинга, говорят о его упорстве, жизнелюбии и великолепном чувстве юмора. Он сиживал со студентами в пабах и танцевал в кресле на дискотеках. Много лет Хокинг мечтал полететь в космос, ощутить на себе невесомость. И у него получилось: компания Zero Gravity бесплатно прокатила Хокинга на специально оборудованном самолёте, который "нырял" к земле, благодаря чему на несколько секунд появлялась невесомость.

Хокинга считали азартным человеком. Несколько раз он заключал с коллегами пари на научные темы. К примеру, в 2012 году поспорил с Гордоном Кейном, профессором Мичиганского университета, о том, что бозон Хиггса не обнаружат экспериментально. Но учёные из CERN это сделали, и Хокинг проиграл $100.

Наука без формул

"Если мы откроем теорию всего, это станет абсолютным триумфом человеческой мысли, потому что в этом случае мы узнаем, что такое разум бога", — писал Стивен Хокинг в книге "Краткая история времени". Она была издана в 1998 году и стала мировым бестселлером — продано более 10 млн экземпляров в переводе на 40 языков.

"Краткая история времени" даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, так как продержалась в списке бестселлеров газеты Sunday Times более четырёх лет. Секрет такого оглушительного успеха в простоте книги. Перед её написанием издатель сказал учёному, что желательно избегать формул, так как каждое новое уравнение в тексте уменьшает количество читателей вдвое. И Хокинг заключил пари, что сократит количество формул ровно до одной: e = mc2, знаменитого эйнштейновского уравнения.

Действительно, в книге приведена только эта формула, зато остальной текст читается как приключенческий роман о чёрных дырах, квантовой механике, теории относительности и, конечно, об искателе "теории всего" — самом Стивене Хокинге.

Хокинг полагал, что физики на самом деле занимаются поисками бога, ведь бог — это тоже универсальное объяснение мира. Но в последующих книгах он отказался от этих взглядов, заявив, что "для запуска Вселенной не­обязательно нужен бог".

Об учёном сняли два биографических фильма — с Бенедиктом Камбербетчем и Эдди Редмейном в главных ролях. В 2009 году Барак Обама лично вручал Хокингу Президентскую медаль свободы, одну из высших наград США для гражданских лиц. Но, кажется, всё это лишь небольшое проявление "излучения Хокинга". Астрофизикам ещё предстоит проверить некоторые его теории и формулы. А философам — осмыслить брошенную им вскользь фразу о том, что жизнь, сколь бы трагичной она ни была, стоит того, чтобы её прожить. Доказано Хокингом.