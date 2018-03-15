Борис Джонсон пообещал найти и убить убийц Скрипаля 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что убийствами россиян за границей Кремль предупреждает инакомыслящих, в том числе на территории РФ.

Об этом он заявил в своей колонке в The Washinhton Post, на которую ссылаются мировые СМИ.

По словам Джонсона, отравление в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России".

"Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - написал Джонсон.

При этом он отметил, что убийство Скрипаля ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права.

Напомним, Лондон заблокировал в ООН заявление России об отравлении Скрипаля. Кроме того, Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой. Премьер Тереза Мэй объявила об отмене приглашения министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также она заявила о высылке 23 российских дипломатов, которые подозреваются в разведывательной деятельности.

Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.