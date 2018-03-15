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Главная » Мир » В Сирии погиб очередной россиянин,- СМИ

В Сирии погиб очередной россиянин,- СМИ

В Сирии погиб очередной россиянин,- СМИ
Владимир Пономарев / Фото: saltday.ru

Минобороны РФ об этом официально не сообщало

15.03.18 530
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В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарев, который, вероятнее всего, являлся военнослужащим Минобороны РФ.

Об этом сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

14 марта о прощании с Пономаревым в городе Соль-Илецк написали издания Orenday и РИА Оренбуржье. Погибший был похоронен с воинскими почестями; на церемонии, помимо родственников, присутствовали официальные лица во главе с вице-губернатором Оренбургской области Дмитрием Кулагиным.

На основании этих фактов CIT делает вывод, что Владимир Пономарев был действующим военнослужащим, а не наемником из ЧВК Вагнер.

Минобороны РФ официально о гибели Пономарева не сообщало.

Исследователи предполагают, что Пономарев мог погибнуть в Восточной Гуте в пригородах Дамаска. Там же, по данным CIT, погиб еще один россиянин — Александр Солопов.

Напомним, после уничтожения "вагнеровцев" в Сирии Россия решила глушить сотовую связь.

 

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