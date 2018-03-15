Россия предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из Британии

Россия вышлет дипломатов Великобритании в ответ на аналогичные действия со стороны британского правительства.
О таком решении заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "РИА Новости".
По словам главы российского МИД, это должно произойти "в скором времени".
Напомним, ранее Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой. Премьер Тереза Мэй объявила об отмене приглашения министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также она заявила о высылке 23 российских дипломатов, которые подозреваются в разведывательной деятельности.
Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.