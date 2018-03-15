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Главная » Мир » Россия предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из Британии
Антироссийский демарш Лондона

Россия предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из Британии

Россия предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов из Британии
Сергей Лавров / Фото пресс-службы МИД России

Работники посольства Британии в Москве должны будут уехать "в скором времени"

15.03.18 43
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Россия вышлет дипломатов Великобритании в ответ на аналогичные действия со стороны британского правительства.

О таком решении заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

По словам главы российского МИД, это должно произойти "в скором времени".

Напомним, ранее Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой. Премьер Тереза Мэй объявила об отмене приглашения министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также она заявила о высылке 23 российских дипломатов, которые подозреваются в разведывательной деятельности. 

Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.

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