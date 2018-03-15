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Главная » Мир » Счастье по-путински: российский Кабмин задумался о повышении пенсионного возраста
Выборы президента в России

Счастье по-путински: российский Кабмин задумался о повышении пенсионного возраста

Счастье по-путински: российский Кабмин задумался о повышении пенсионного возраста
Фото с сайта Цензор. НЕТ

Решать вопрос будут после президентских выборов

15.03.18 23
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Власти РФ обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, есть разные варианты, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин на форуме "Россия - страна возможностей".

Об этом сообщает ТАСС

"Повышение пенсионного возраста возможное, которое сейчас обсуждается, - есть разные предложения - не влияет напрямую на дефицит рабочей силы, который есть у нас на рынке труда, потому что если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста", - сказал Орешкин.

Ранее Орешкин заявлял, что необходимость повышения пенсионного возраста в России должно будет рассмотреть новое правительство после выборов президента РФ. 

Напомним, Гройсман поручил пересчитать деньги пенсионеров.  "Реформа осветила проблемные моменты, которые существовали в реалиях бывшего Советского Союза. Почти 3 млн пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, получили незначительное повышение пенсии вследствие того, что у них была маленькая зарплата. В первую очередь это касается колхозников, младших медицинских работников, работников дошкольных учебных заведений и других рабочих, которые работали на благо общества", - отметил Гройсман.

Еще одной проблемой, по словам Гройсмана, является снижение коэффициента индивидуального заработка для людей, которые продолжают работать после назначения им пенсий.

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