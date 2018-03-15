Саакашвили подал жалобу в ЕСПЧ

Защита экс-президента Грузии считает, что в Украине с ним жестоко обошлись

Адвокаты экс-президента Грузии Михеила Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просят признать незаконными действия органов государственной власти Украины в отношении политика в части нарушения прав человека.

Как сообщил Интерфакс-Украина адвокат Руслан Чернолуцкий, в поданной жалобе адвокаты указывают на жестокое обращение с Саакашвили во время его незаконного задержания и выдворения с территории Украины и противоправные действия президента Украины Петра Порошенко при лишении Саакашвили гражданства Украины.

Кроме того, защита экс-президента Грузии обжалует факты незаконного задержания его несколько раз с декабря 2017 года без соответствующих на то правовых оснований.

"Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение в отношении Михеила Саакашвили. Незаконными действиями власти Саакашвили был фактически лишен дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах", - отметил адвокат.

Чернолуцкий указал, что в поданной в ЕСПЧ жалобе изложены и другие обстоятельства, которые послужили основанием обращения в Европейский суд.

Отметим, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. 5 февраля Киевский апелляционный административный суд (КААС) подтвердил это решение, но 6 февраля защита Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В настоящее время он находится в Нидерландах.

Напомним, Саакашвили заявил, что может вернуться в Украину уже в этом году.