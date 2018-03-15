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Главная » Мир » С вещами на выход. Высылка из Британии 23 российских дипломатов стала самой масштабной за 30 лет
С вещами на выход. Высылка из Британии 23 российских дипломатов стала самой масштабной за 30 лет
Фото: Getty Images
Отравление Скрипаля

С вещами на выход. Высылка из Британии 23 российских дипломатов стала самой масштабной за 30 лет

14 марта Великобритания объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. The Washington Post, отмечая, что скандала такого масштаба не было более 30 лет,  рассказывает об истории дипломатических конфликтов между Британией и Россией

15.03.18 82
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке из страны 23 сотрудников российского посольства. Этот шаг является продолжением истории с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии паралитическим веществом типа "Новичок", пишет The Washington Post. Лондон обвинил в отравлении россиян и потребовал от Москвы до полуночи 14 марта дать объяснение произошедшему. Кремль не спешил с ответом, а последовавшие наконец разъяснения выглядели неубедительно, они были ёрническими, при этом выдержанными в стиле традиционной российской риторики: мы ни в чём не виноваты.

Тереза Мэй заявила, что такое поведение недопустимо и терпеть его никто не намерен. "Высылка российских дипломатов будет самой крупной за последние 30 лет", - сказала она. Это действительно так. Нынешнее изгнание россиян из Соединённого Королевства стало самым масштабным с 1985 года. Тогда Лондон выслал из страны 31 гражданина СССР после того, как полковник КГБ Олег Гордиевский передал британскому правительству сведения о советской шпионской сети. При этом тогдашний дипломатический корпус СССР в Великобритании был гораздо более многочисленным, чем теперь у РФ.

The Washington Post рассказывает об истории дипломатических конфликтов между Британией и Россией, констатируя, что шпионские скандалы, характерные для периода холодной войны, регулярно вспыхивают и после распада Союза.

Каждый пятый

Самая скандальная и позорная высылка шпионов за всю историю британско-советских отношений произошла в 1971 году. Тогда Лондон изгнал 90 советских дипломатов, обвиненных в шпионаже, и объявил 15 московских чиновников персонами нон-грата. Этот шаг, который стал реакцией на откровения одного из высокопоставленных офицеров КГБ о действующих в Британии советских шпионах, был сделан в момент, когда в стране было зарегистрировано 550 дипломатов из СССР, напоминает The Washington Post. В результате, каждый пятый сотрудник советского посольства был вынужден покинуть Лондон.

Нынешнее изгнание россиян из Соединённого Королевства стало самым масштабным с 1985 года

Москве было трудно примириться с крупнейшим в истории изгнанием должностных лиц советской разведки. После высылки министр иностранных дел СССР Андрей Громыко в кулуарах Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке в частном порядке встретился с главой МИДа Великобритании Алеком Дугласом-Хьюм. Советский министр уведомил коллегу о "хулиганских действиях британской полиции", а также добавил, что это не очень оригинальный способ наладить отношения между странами.

Причиной того, что британцы пристально следили за советскими шпионами во времена холодной войны, является то, что Британия была основным союзником США, считает The Washington Post.

Советское наследие

Развал СССР не улучшил дипломатические отношения между Москвой и Лондоном. В 1996 году Великобритания выслала четырёх российских дипломатов по подозрению в шпионаже. В ответ Кремль заявил о раскрытии сети британских шпионов в РФ и выслал такое же количество сотрудников посольства Соединённого Королевства.

В начале нулевых Лондон получил статус города, в котором живут богатые россияне, разошедшиеся во взглядах с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое положение дел привело к дальнейшему дипломатическому напряжению. В 2007 году Москва отказалась экстрадировать россиян, подозреваемых в убийстве на территории Великобритании экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Лондон ответил высылкой четырёх сотрудников российской дипмиссии. "Изгнание дипломатов – ситуация, к которой правительство не стремилось, - сказал тогда британский министр иностранных дел Дэвид Милибэнд. – Мы не приветствуем такие методы, но у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к ним".

Спустя три года Британия изгнала ещё одного россиянина. Тогда источники в британской разведке сообщили прессе, что он не считался с неписаными правилами шпионажа.

Комментируя нынешнюю высылку, The Washington Post сомневается, будет ли такой шаг достаточно эффективен в цифровую эру. Хотя хрестоматийные методы разведки все ещё актуальны, сегодня всё более популярным становится кибершпионаж.

В Британии многие надеялись, что помимо высылки Лондон окажет давление на живущих в стране олигархов, связанных с Кремлём, или даже прибегнет к кибератакам. Выступая в среду в парламенте, Тереза Мэй намекнула, что такие методы не исключены, однако её заявление было посвящено традиционному ответу: высылке.

По материалам: The Washington Post
Перевод Даниила Непочатова

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