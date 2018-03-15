Ученые зафиксировали мощнейшие "сигналы инопланетян"

Подобные радиовсплески могут возникать каждый день

Астрономам из Австралии удалось зафиксировать три мощнейших радиовсплеска в космосе.

Ранее они считались сигналами инопланетных цивилизаций, сообщается на сайте Phys.org, передает "Зеркало недели".

Отмечается, что рекордные радиовсплески были замечены 1, 9 и 11 марта.

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Ученые считают, что эти явления крайне необычны, так как похожие сигналы зачастую непредсказуемы - невозможно предугадать, в каком регионе появится новый всплеск.

Также предполагается, что такие сигналы могут появляться каждый день.

Издание отмечает, что впервые радиовсплески были замечены в 2007 году, однако признанного объяснения они не получили до сих пор. Неизвестен и их источник: он может располагаться и в нашей Галактике, и за ее пределами, и даже на Земле, создаваясь техническими устройствами.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа "Хаббл" выяснили состав атмосферы экзопланеты WASP-39b. Она считается одной из самых горячих из известных газовых гигантов.