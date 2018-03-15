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Главная » Мир » Британия, Германия, Франция и США сделали совместное заявление по делу Скрипаля
Отравление Скрипаля

Британия, Германия, Франция и США сделали совместное заявление по делу Скрипаля

Британия, Германия, Франция и США сделали совместное заявление по делу Скрипаля
Сергей Скрипаль / Фото: Юрий Сенаторов / Коммерсантъ

Отказ России отвечать на вопросы указывает на ее вину

15.03.18 80
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Лидеры США, Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении отметили, что отказ России ответить на вопросы Лондона об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Текст заявления обнародован на сайте немецкого правительства.

"Мы разделяем оценку Соединенного Королевства, что нет правдоподобного альтернативного объяснения, и отмечаем, что отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери", - говорится в заявлении.

Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

"Это нападение на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.

Лидеры четырех стран также отмечают, РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

"Наши опасения усиливаются в условиях прошлых случаев безответственного поведения России в других сферах. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность", - призвали Трамп, Мэй, Макрон и Меркель.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.   

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.  

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата, и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.

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