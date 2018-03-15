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Главная » Мир » Польша изменит концепцию руководства армией

Польша изменит концепцию руководства армией

Польша изменит концепцию руководства армией
Анжей Дуда / Фото: topwar.ru

Страна намерена сохранить способность НАТО защищать "восточный фланг"

15.03.18 37
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В Польше изменят концепцию системы командования и руководства армией.

Об этом сообщил президент Польши в ходе ежегодного совещания управленческого персонала Министерства национальной обороны и ВС Польши, передает "Польское радио".

Сообщается, что будет создана согласованная концепция системы командования и руководства вооруженными силами.

Так, находящийся в подчинении президента центр будет сотрудничать с Министерством обороны в этом вопросе.

"Говоря о форме будущей системы, сегодня я могу открыто говорить об общем видении президентского и министерского центра. Мы планируем постепенно вводить изменения, чтобы не навредить Вооруженным силам", - сказал Дуда.

Кроме того, польский президент подчеркнул, что приоритетом польской политики в области безопасности будет сохранение способности НАТО сдерживать и защищать восточный фланг и укрепление стратегического партнерства со США.

Напомним, ранее президент Польши Дуда подписал закон о сносе коммунистических памятников.

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