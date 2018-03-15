Премьер Словакии ушел в отставку после убийства журналиста

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку на фоне массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов. Об этом сообщает Spravy.Pravda.

Министры правительства Фицо также подали в отставку, но они останутся работать до назначения нового кабинета.

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Президент Словакии Андрей Киска уже поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини, который принадлежит к правящей партии SMER.

Напомним, что 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака в Словакии. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафиозной группировки Ндрангета.

После убийства Кучака по Словакии прокатилась волна массовых протестов.