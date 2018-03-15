Российский депутат назвал США "дирижером гнилого оркестра"

Замглавы комитета Госдумы РФ Алексей Чепа пожаловался, что страны Запада практически каждый день принимают направленные против России решения, а руководят этим процессом якобы США. Об этом сообщает РИА Новости.

"США дирижируют всем этим гнилым симфоническим оркестром, в котором все подыгрывают, кто хочет выслужиться", - заявил он.

Чепа также утверждает, что отравленный экс-разведчик Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России, и у Москвы не было мотивов для нападения на него.

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"Не нужно предъявлять никаких обвинений, ничего не нужно. Вот, сказали, что отравили русские. Почему газом? Каким газом? Какая мотивация была для этого? Сплошные глупости, причем такие неглубокие обвинения. С точки зрения спецслужб какое-то дилетантство получается", - сказал депутат.

Кроме того, депутат назвал абсурдными и обвинения РФ в кибератаках и вмешательстве в американские выборы США.

Напомним, лидеры США, Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении отметили, что отказ России ответить на вопросы Лондона об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.