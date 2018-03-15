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Главная » Мир » Российский депутат назвал США "дирижером гнилого оркестра"
Отравление Скрипаля

Российский депутат назвал США "дирижером гнилого оркестра"

Российский депутат назвал США "дирижером гнилого оркестра"
Фото: vedomosti.ru

Страны Запада якобы "выслуживаются" перед Вашингтоном, принимая антироссийские решения

15.03.18 49
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Замглавы комитета Госдумы РФ Алексей Чепа пожаловался, что страны Запада практически каждый день принимают направленные против России решения, а руководят этим процессом якобы США. Об этом сообщает РИА Новости.

"США дирижируют всем этим гнилым симфоническим оркестром, в котором все подыгрывают, кто хочет выслужиться", - заявил он.

Чепа также утверждает, что отравленный экс-разведчик Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России, и у Москвы не было мотивов для нападения на него.

"Не нужно предъявлять никаких обвинений, ничего не нужно. Вот, сказали, что отравили русские. Почему газом? Каким газом? Какая мотивация была для этого? Сплошные глупости, причем такие неглубокие обвинения. С точки зрения спецслужб какое-то дилетантство получается", - сказал депутат.

Кроме того, депутат назвал абсурдными и обвинения РФ в кибератаках и вмешательстве в американские выборы США.

Напомним, лидеры США, Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении отметили, что отказ России ответить на вопросы Лондона об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

 

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