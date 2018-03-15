ПАСЕ подготовит резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар

В ПАСЕ могут пройти дебаты по незаконным выборам на оккупированном полуострове

Парламентская Ассамблея Совета Европы подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар на оккупированном полуострове. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение о том, что Ассамблея подготовит отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ", - написал он.

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Также Арьев сообщил, что на апрельской сессии ПАСЕ могут провести отдельные дебаты в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Британии и проведением Россией незаконных выборов в Крыму.

Ранее ЕС продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.