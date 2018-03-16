Отравление Скрипаля: США могут ввести санкции против РФ

Хизер Нойерт напомнила, что Белый дом ранее ввел санкции против КНДР после убийства Ким Чен Нама - сводного брата Ким Чен Ына

Вашингтон допускает возможность введения санкций против России в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Интерфакс-Украина.

"Санкции – то, что мы можем сделать, но на данный момент я более не буду комментировать", - сказала она.

Нойерт напомнила, что по мнению Вашингтона и ряда его союзников, за отравлением Скрипаля, скорее всего, стояла Россия.

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Она также добавила, что США ранее ввели санкции против КНДР после того, как при убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - было применено химическое оружие в виде высокотоксичного вещества VX.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой были отравлены нервно-паралитическим веществом сильнейшего действия и до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Россия расценила этот шаг как "беспрецедентно грубую провокацию, которая подрывает основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, осуществленную под фальшивым предлогом".

Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции опубликовали совместное заявление, в котором назвали отравление Скрипаля нападением на суверенитет Великобритании и нарушением международного права.