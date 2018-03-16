"Новичок" в Великобританию могла привезти дочь Скрипаля, - СМИ

Упаковка с нервно-паралитическим веществом, которым, по версии следствия, был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находилась в багаже его дочери Юлии, с которым она прибыла в Солсбери из Москвы.

Об этом пишут мировые СМИ, со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Сергея Скрипаля.

Напомним, США могут ввести санкции против РФ. Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт. "Санкции – то, что мы можем сделать, но на данный момент я более не буду комментировать", - сказала она. Нойерт отметила, что по мнению Вашингтона и ряда его союзников, за отравлением Скрипаля, скорее всего, стояла Россия.