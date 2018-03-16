Американская авиакомпания по ошибке отправила собаку за океан

Американская авиакомпания United Airlines по ошибке отправила собаку вместо Канзаса в Японию. Об этом пишет CNN.

Семья Свиндл переезжала из Орегона в Уичиту (Канзас) вместе со своим домашним питомцем, 10-летней немецкой овчаркой по имени Ирго. Но когда Кара Свиндл пришла забирать собаку в Канзас-Сити, то собаки на месте не оказалось. Вместо нее женщине предложили забрать дога, который должен был лететь в Японию.

"Они понятия не имели, где моя собака. Я сразу расплакалась. Они не знали, где собака, до 2:30 утра среды, когда самолет приземлился в Японии", - рассказала хозяйка овчарки.

Позже выяснилось, что собаки встретились в Денвере, где был стыковочный рейс, и их перепутали.

Свиндл рассказала, что Ирго летел в первый раз, и у собаки не было еды и воды на протяжении 16-часового перелета в Японию. К тому же, у собаки инфекция уха, и ей необходимо было принимать лекарства.

Врачи осмотрели Ирго в Японии и удостоверились в нормальном состоянии здоровья собаки. Немецкую овчарку на частном чартере отправили из Нариты, Япония, в Уичиту. United Airlines извинились и заявили, что изучают причины произошедшего.

Напомним, три собаки породы акита-ину приняли участие в съемках панорамы в Японии для картографического сервиса Google Street View.