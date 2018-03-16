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Главная » Мир » Видео В Кельне столкнулись трамваи: пострадали 43 человека

Видео В Кельне столкнулись трамваи: пострадали 43 человека

<span class="label red">Видео</span> В Кельне столкнулись трамваи: пострадали 43 человека
Фото: twitter.com/mlange197

Один из машинистов был пьяным

16.03.18 57
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В ночь на 16 марта в Кельне (Германия) столкнулись два трамвая, в результате чего 43 человека получили травмы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Tagesspiegel.

В основном пассажиры отделались царапинами и ушибами.

По данным полиции, один из машинистов трамвая был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил предварительный тест на алкоголь. Правоохранители ожидают, что анализ крови машиниста предоставит более точные данные о его состоянии.

Транспортная компания Кельна, сотрудником которой является машинист, утверждает, что подобных инцидентов в истории компании не было и обещает провести внутреннее расследование.

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