Один из машинистов был пьяным

В ночь на 16 марта в Кельне (Германия) столкнулись два трамвая, в результате чего 43 человека получили травмы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Tagesspiegel.

В основном пассажиры отделались царапинами и ушибами.

По данным полиции, один из машинистов трамвая был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил предварительный тест на алкоголь. Правоохранители ожидают, что анализ крови машиниста предоставит более точные данные о его состоянии.

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Транспортная компания Кельна, сотрудником которой является машинист, утверждает, что подобных инцидентов в истории компании не было и обещает провести внутреннее расследование.