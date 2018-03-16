В Стокгольме прошли переговоры глав МИД КНДР и Швеции

В ночь на пятницу, 16 марта, в Стокгольме состоялась неанонсированная встреча министров иностранных дел Северной Кореи и Швеции Ри Чон Хо и Маргот Валльстрем. Об этом пишет DW.

При этом в шведском правительстве отказываются комментировать тему переговоров на фоне предположений в СМИ, что Стокгольм может стать посредником в переговорах между США и КНДР в корейском кризисе.

В коммюнике МИД Швеции только отметили, что разговор "фокусируется на шведских консульских обязательствах по США, Канаде и Австралии", а Валльстрем сообщила, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове зависит от позиций и действий всех заинтересованных сторон.

Напомним, Швеция первой среди стран Запада открыла посольство в КНДР, которое также представляет интересы США, Канады и Австралии.

Встреча в Стокгольме состоялась на фоне некоторого уменьшения напряжения между Пхеньяном и Вашингтоном и заявлений президента Дональда Трампа, что он может встретиться с Ким Чен Ыном в мае текущего года.