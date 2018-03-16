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Отравление Скрипаля

Отравление Скрипаля: глава британского МИД обвинил лично Путина

Отравление Скрипаля: глава британского МИД обвинил лично Путина
Борис Джонсон / Фото: flickr.com/BackBoris2012 Campaign Team

Британия продолжает расследование попытки отравить бывшего сотрудника ГРУ

16.03.18 133
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Президент России Владимир Путин, вероятно, лично отдал приказ использовать химическое оружие на территории Британии.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, передает Sky News.

"Мы считаем, это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны", - заявил Джонсон.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой были отравлены нервно-паралитическим веществом сильнейшего действия и до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Россия расценила этот шаг как "беспрецедентно грубую провокацию, которая подрывает основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, осуществленную под фальшивым предлогом".

Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции опубликовали совместное заявление, в котором назвали отравление Скрипаля нападением на суверенитет Великобритании и нарушением международного права.

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