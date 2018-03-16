Пекаря во Франции оштрафовали за отказ от выходных

Французского пекаря Седрика Вайвре оштрафовали на 3 тыс. евро за то, что его пекарня летом 2017 года работала без выходных. Об этом пишет Independent.

Отмечается, что 41-летний пекарь таким образом нарушил трудовое законодательство страны. Сам Вайвре сообщил, что его пекарня работала сем дней в неделю, чтобы обслуживать туристов в городе Лусиньи-сюр-Барс.

Жители города и мэр Кристиан Бранли встали на защиту пекаря.

"В туристической зоне важно, чтобы мы работали ежедневно в течение лета. Здесь нет ничего хуже, чем закрытые магазины", - объяснил мэр.

Около 2,5 тыс. человек подписали ходатайство в поддержку пекаря.

"Вы должны иметь какой-то здравый смысл, мы находимся в зоне, где не очень много конкурентов... Пусть люди работают, если посетители ожидают сервис", - добавил Бранли.

Сам пекарь еще надеется, что штраф будет снижен или отменен.

Напомним, французской сети магазинов Intermarche грозит штраф до 450 тысяч долларов за 70-процентные скидки на цены, установленные на шоколадную пасту "Нутелла"